駁偷竊指控 稱華為技術領先美國 任正非：美國都沒做出來，我去哪裏偷？

明報記者

彭博電視台亞太早段新聞Bloomberg Daybreak欄目昨天播出任正非受訪片段，當中主持人問到，如何看待國際上質疑，華為的發展成就是靠盜竊美國技術得來的，任正非回應說：「那我是在盜竊美國明天的技術，美國都沒有做出來，我去哪裏偷美國的技術？」他表示，更有可能是美國來偷華為技術，因為華為目前領先美國。「如果我們是落後的，那麼（美國總統）特朗普也不用那麼費勁打我們了。打我們就是因為我們先進。」

承認美禁令削華為5G優勢

但任正非承認，美國對華為的禁令將會削弱華為現時的優勢，不過華為會通過提高晶片供應或者尋找替代供應的做法，保持在智能手機和5G領域的領先地位，他指華為有能力自己找到解決方案，並強調說，美國管轄的是美國公司，並不是世界警察，其他國家是否要和華為合作要看他們自己的利益判斷。

特朗普日前在白宮活動上直言華為「非常危險」，對美國國安、軍事構成威脅，如果與中方達成貿易協議，華為將可能成為協議中的一部分。任正非稱這是「天大的笑話」。他強調自己不是政治人物，不該與中美貿易關係扯上關係。他說，美國從來就沒買過華為產品，即使以後想買，華為可能也不會賣。

特朗普打電話談判「不一定接」

對於美國禁令，他認為「沒有談判的必要」，表示自己不會理睬特朗普，「如果特朗普打電話我還不一定接，但他甚至都沒有我的電話號碼」。他又提到有留意特朗普發的Twitter，認為很可笑，因為內容大都自相矛盾。

倘華禁蘋果 稱第一個反對

對於中國國內傳言北京有可能報復美國企業，例如禁止蘋果公司在中國銷售，早前曾表示家人用蘋果手機的任正非認為，首先這種情况不會發生，其次，如果發生，他將第一個反對。他說：「蘋果是我的老師。它是業界的領先者，我作為一個學生，為什麼要反對老師？我絕不會這麼做。」

據媒體報道，去年華為已經超過蘋果成為世界第二大手機生產商，今年第一季度，華為手機出貨量同比增長50%。彭博亦引用高盛分析師的估計，如果中國禁止蘋果產品，蘋果可能會損失近三分之一的利潤。他被問到華為成為世界第一的手機生產商的目標，會否因今次打擊而暫時擱置時表示，華為「可以變大，也可以變小」，作為非上市公司，不追求數量或利潤高低，存活就不錯。

（中美角力）

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