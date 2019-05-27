水氫汽車疑騙局 研發團隊：獲國家支持 專家：技術可行不符環保要求

南陽「水氫汽車」被內地媒體簡稱為「加水就能跑」的汽車遭到大量質疑。湖北工業大學昨在官網發布聲明，稱該校董仕節教授的團隊2006年開始研發相關技術，並於2010年獲批科技部973前期專項研究項目「車載水解製氫用鋁合金製備的關鍵技術基礎研究」。該技術關鍵在於研發了一種高效低成本的鋁合金水解製氫材料，在自主研發的製氫裝置裏和水發生化學反應後產生氫氣，可實現低成本即時製氫。

稱原理為鋁合金粉末+催化劑+水

董仕節表示，其團隊的技術已經解決了材料、控製等氫氣製備等關鍵環節，青年汽車公司開發出可運行的裝置。前兩年，通過科技成果轉化途徑，團隊與青年汽車簽訂協議，在大規模製氫及車載鋁合金水解製氫新能源的運行控製等技術上開展攻關合作。

河南南陽高新區管委會昨日也高調說明，指「水氫引擎汽車」的專業名稱是「車載水解即時製氫氫能源汽車」。其基本技術原理是「鋁合金粉末+催化劑+水」反應製氫。22日，青年汽車在南陽研發基地試製了第一台樣車，定型量產還需要進一步改進完善。

72氫能巴士正運行 氫為主電為輔

事實上南陽在今年3月已購入72輛氫能巴士，以加氫為主、充電為輔。南陽市公交總公司稱，氫能源客車是國家重點推廣的清潔類能源車輛，目前運行良好。

針對質疑，項目技術服務合作者、西安交通大學金屬材料強度國家重點實驗室教授江峰回應稱，該技術應用在汽車上，還存在一些需克服的問題，但是，「很多人不了解或者一知半解的時候，就開始下結論，說這個是騙子那個是騙子，這樣太過分。」

《北京青年報》引述專家認為，氫氣來驅動汽車從技術角度來講具可行性，但需要解決鋁鈍化、產物和鋁粉分離等技術問題。而且，從經濟角度而言，按照9公斤鋁製取一公斤氫氣計算，則生產一公斤氫氣材料成本在63元至90元人民幣，尚未考慮將塊狀鋁製成鋁粉的費用和能耗，「從大方向來講，這種製氫路線並不符合節能和環保的要求。」