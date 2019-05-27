工信副部長：華晶片產業與國際仍有差距

稱設計水平已提升3代以上

新華社引述王志軍表示，當前，中國晶片設計水平提升3代以上，海思麒麟980手機晶片採用了全球最先進的7納米工藝；製造工藝提升了1.5代，32/28納米工藝實現規模量產，16/14納米工藝進入客戶導入階段；初步布局了存儲晶片，64層3D NAND閃存晶片預計今年下半年量產；先進封裝測試規模在封測業中占比達到約30%；刻蝕機等高端裝備和靶材等關鍵材料取得突破。

不過王志軍也坦言，與國際先進水平相比，中國集成電路的總體設計、製造、檢測及相關設備、原材料生產還有相當的差距。

批美打亂國際分工 破壞平穩發展

對於美國採取一系列舉措打壓、封殺如華為等中國企業，王志軍表示，美方粗暴干涉國際集成電路產業正常秩序，打亂了正常的國際分工體系，降低了資源配置效率和產業發展速度，破壞了世界集成電路產業平穩發展。這些舉措是對其標榜為市場經濟體製的極大諷刺。王志軍說，「我們再次敦促美方，停止以安全風險為由對中國企業進行的無理打壓，還中國企業在世界包括美國在內開展正常的投資、經營等活動公平、公正的環境。」

專家：貿戰升溫 美經濟呈衰退

另據美國之音報道，中美貿易糾紛升溫之際，有經濟學家表示，美國經濟已經呈現衰退迹象，中美兩國的經濟都在貿易戰中受損。

市場觀察網站（Market Watch）25日說，過去兩星期的數據顯示，美國經濟的關鍵領域出現了放緩。零售業銷售上個月下滑，商業投資幾乎停滯，製造業的增長速度是9年來的新低。