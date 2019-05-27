蘋果價嚇驚李克強 考察關心水果自由 5水果價同比升逾三成 業界：主因供需失衡

反問店主：漲了這麼高？

新華社報道，李克強在山東省委書記劉家義、省長龔正陪同下，24至25日在濰坊、濟南考察。李克強先到濰柴集團詢問企業稅費減免的實際數額，勉勵企業更大力度開展國際創新合作；再到從事智能產品等研發製造的民營企業歌爾公司考察，了解企業研發製造的新產品性能、與國際先進水平對比等情况；之後來到齊魯銀行，考察緩解小微企業融資難融資貴情况。

考察途中，李克強臨時停車走進一家水果店，詢問水果漲價情况和原因。「華爾街見聞」報道，他當時與水果店店主和民眾對話，問道：「水果最近怎麼樣？你覺得價格？」對方連說：「高，高，高了。」「高就是高了。」李克強連番追問：「你說實話。」有人答道：「蘋果價格都到了12塊錢（人民幣，下同）一公斤……去年4、5塊。」李克強聽完也嚇一跳，反問道：「漲了這麼高？」他又說，相信會有好的變化。

李克強叮囑隨行的地方和部門負責人，稱現在市場供求總體平衡，要關注部分關係群眾日常生活的產品價格變動情况，採取適當措施，保障供應充裕、價格合理。

安徽漲幅最大 富士蘋果同期貴逾七成

水果漲價並非個別省份現象，「中新經緯」整理國家統計局數據顯示，4月全國31個省份的鮮果、鮮菜價格均呈現不同程度上漲。其中，安徽省鮮果類漲幅最大，同比漲幅達到30.9%，寧夏次之，漲幅為20.4%。另外，江西、山西、福建等18個省市的鮮果類價格同比漲幅超過10%。據農業農村部最新監測，截至5月23日當周，主要水果種類價格均比去年大幅上升。其中富士蘋果價格連續9周上漲，比去年同期增幅達到75.5%。

業內人士：屬兩年天氣原因積累

業內人士分析指，水果大幅漲價的根本原因是供需失衡，主要是由天氣原因、消費升級、貿易戰、人民幣貶值等多個因素疊加導致。分析指出，水果漲價是因為國內水果市場受供需調節明顯。今年水果供應偏緊，導致價格提升，一方面是存儲類水果因去年減產而庫存不足，另一方面是今年南方時令水果也因天氣影響而減產。總體而言，今年水果整體價格上漲是兩年的天氣原因積累下來的。

消費者要求高 「種植升級」致漲價

另外，由消費者消費升級帶動的「種植升級」，即種植戶用更好品質的種子，期待更高利潤，再經批發商和零售終端銷售，加重水果價格上漲。而另一方面，民眾重視健康理念，以及節假日消費等又增加了需求。

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