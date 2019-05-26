購24支仿真槍囚終身 青年翻案判7年3個月

定罪需考量未收涉案槍支

泉州中院一審判決書稱，送檢的24支仿真槍有21支可以壓縮氣體為動力發射彈丸，其中20支具殺傷力，認定為槍支。徐昕在案件再審時指出，劉的網購仿真槍從運輸到海關扣押到鑑定等環節，沒有充分證據顯示其訂購的與海關扣查的是同一批次，但遭檢方反駁。徐昕又說，槍支認定標準2010年驟降為每平方厘米1.8焦耳，約是2001年舊標準的九分之一，與一般民眾的預見性、認知存在差異。檢方當時也稱，劉大蔚在案發時剛滿18歲，且由於購買的仿真槍被海關查獲，其本人並沒收到涉案槍支，請法院定罪量刑時予以考量。

上游新聞網報道，最高法的「刑事裁定書」顯示，劉大蔚違反海關法規，逃避海關監管，向台灣賣家購買20支槍支走私入境，已構成「走私武器罪」。核准判決理由包括，劉未實際取得所購槍支，涉案槍支亦未流入社會，對社會危害較小；涉案槍支「槍口比動能」（殺傷威力）較低，致傷力較小，且無證據證明易於透過改制提升致傷力；無證據證明劉購槍目的是為從事其他違法犯罪活動，亦無充分證據證明劉是以牟利為目的；劉作案時剛滿18歲，為初犯。

辯方律師：證據不足 刑罰過重

徐昕表示：「從無期徒刑到7年3個月有很大的減輕，劉大蔚也有盼頭，能計算出獄的時間了。」不過，徐昕堅持認為，劉大蔚無罪的理由非常充分，證據明顯不足，即便認定犯罪，也判得太重了，畢竟是基本沒有致傷力的「玩具槍」。他希望有關部門綜合考量，對劉大蔚先行假釋，其服刑時間已超過7年3個月的一半，符合假釋條件。劉大蔚母親則表示，待劉大蔚出獄後或將繼續申訴。