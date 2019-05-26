駐京周記：水製氫引擎 腐敗問題叢生

業界：成本效率安全成疑

上周四，河南省南陽市委機關報《南陽日報》在頭版報道市委書記張文到研究水製氫引擎的車企考察。張文乘坐示範車後還表示「感覺很好，舒適、平穩」。水製氫是內地初中化學的基礎知識。以水製氫一般以電解方式，或通過與鎂或鋁進行化學反應。不過，從車企負責人姓龐青年稱在水製氫時加入催化劑來看，基本排除電解製氫的可能。但龐並未透露具體添加物。有業內人士受訪認為，通過與鎂或鋁進行化學反應製氫雖可行，但用於水氫引擎，成本效率與安全性都存在問題。

實際上以水做能源的想法在過去也有。1980年代哈爾濱一名小學未讀完的巴士司機王洪成，號稱發明水基燃料膨化劑，在水中加入幾滴就變成油，熱能高於普通汽油和柴油。1998年王洪成因詐騙多方資金4億元判監10年。

技術未證 被列黑名單

央視網稱，自1999年龐青年擔任金華「青年汽車」負責人後，曾藉2008年京奧新能源汽車訂單大肆擴張，2017年8月，青年汽車宣布全球首輛水氫燃料車證實下線，「不加油、不充電，只加水」就能行駛。但一直未有信息證明水製氫引擎汽車存在，根據內地多家媒體報道，廠內的樣車上發現充電插座。

企業工商信息亦顯示，龐青年已被法院列為老賴（欠債不還）「黑名單」。青年汽車此前也被揭在寧夏和內蒙「坑」了當地政府數十億元扶持資金和煤炭、土地等資源。而此次的項目，亦獲當地政府40億的資金扶持。但即便如此，該企業仍然嚴重資不抵債。

在內地提倡科技創新的情况下，報出水製氫引擎的新聞，與其說是一種諷刺，不如說是一種警醒。其中是否存在腐敗問題，值得追究。政府扶持高新企業，起碼的判斷和查證、諮詢也不可少，否則納稅人的錢就會白白流失，還被淪為笑柄。

明報記者