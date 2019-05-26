美台國安高官會晤 斷交後首例

駐美機構改名「台灣美國事務委員會」

李大維在訪美期間，還與美國政府官員共同會晤台灣邦交國政府官員，重申對自由及開放印太地區的支持與承諾。這也是美台斷交40年後，首次有雙方官員共同與台灣邦交國官員見面。中央社報道，帕勞、馬紹爾群島兩國官員日前也在華府訪問，與李大維見面的邦交國官員應來自這兩國。

另外，台外交部昨發布新聞稿稱，「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，明確反映台灣處理對美國事務代表機構的工作內涵，並經過與美方充分協調溝通。總統蔡英文表示，改名不僅見證了台美關係穩固，也代表國際社會對台灣的支持一定會愈來愈多。有知情官員表示，更名仍須經過國內行政程序，完成後將舉行揭牌儀式。

美國國務院發言人昨表示，「台灣美國事務委員會」更能反映協調美國相關事務的角色，而非更廣泛的北美事務。不過，發言人同時重申，美國依據美中三個聯合公報與《台灣關係法》的一中政策並未改變。美國依據1979年《台灣關係法》規定，成立「美國在台協會」作為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構，台灣相應地於同年設立「北美事務協調委員會」，作為美國在台協會的對等機構。