耶魯：一如以往 歡迎國際學生及學者

多人遭解退 中美學術交流愈趨嚴格

蘇必德（Peter Salovey）在辦公室網頁發表題為《耶魯對我們國際學生和學者堅定不移的承諾》的公開信，稱最近幾星期中美關係緊張，兩國學術交流亦面對愈來愈嚴格的審查，令耶魯和全國各大學很多留學生和國際學者感到憂慮。蘇必德表示，來自海外123個國家的超過2800名學生，以及近2700名國際學者，為耶魯的研究和教育帶來重大貢獻，對耶魯至關重要，校方會繼續歡迎他們，他們會繼續成為耶魯備受尊重的一員。對於簽證或其他事宜有疑問的國際學生或學者，蘇必德建議他們聯絡國際學生和學者辦公室。

美國總統特朗普曾暗示幾乎所有中國留美學生都是間諜，亦有官員憂慮在美的中國公民可能盜取知識產權。共和黨有議員早前提出法案，要求禁止向中國軍方轄下機構僱員或受助人發出學生或研究性質的簽證。蘇必德表示，他正與美國大學協會的校長們一起，敦促聯邦機構澄清他們對國際學術交流的擔憂。