郭樹清：貿戰不能解決任何問題

替代品難覓 華產品仍出口到美

根據《21世紀經濟報道》的文字實錄，郭樹清在開篇就提到中美貿易問題，稱美加徵關稅對中國經濟影響非常有限，因絕大多數輸美產品都適合內銷，中國「快速擴張的龐大市場會消化其中很大一部分」；另一帶一路倡議奏效，美國之外的市場歡迎更多中國貨。他還認為，中國產品相當一部分還是會出口到美國，因為找不到替代品，也因為美進口商願分攤關稅成本。

郭樹清表示，與此同時，美國自身「將受到幾乎相同力度的打擊」，對中國出口將會萎縮，損害美國企業利益，部分高科技公司收入將會下降，美國消費者和進口商將支付很高成本，中低收入階層特別是農民和藍領工人實際損失的福利更多。他又稱，美國加徵關稅很可能效果甚微，甚至適得其反。將中國高科技企業列入黑名單，禁止美企出售產品和技術，等於是直接增加逆差，同時大幅推高物價水平。

郭樹清進一步表示，美國實際上從對華貿易逆差中獲得極大好處，「相當於從一頭牛身上剝下來很多張皮」。他舉例說，美國對中國貨物貿易逆差近60%來自外企，其中大部分是美資，最終形成美國公司收入和利潤。美零售市場1/4商品從中國進口，無形中降低了美國家庭生活成本，提升福利水平，「貿易戰不能解決任何問題，損人不利己且危害全世界。」他說。