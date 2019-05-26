遵美禁令 Wi-Fi聯盟停華為資格 藍牙聯盟或跟隨 分析：挫國際競爭力

日經新聞報道，Wi-Fi聯盟發言人在一份電郵聲明中稱，制定無線技術標準的Wi-Fi聯盟，「在不剝奪華為會員資格的情况下完全遵守美國商務部的命令。Wi-Fi聯盟暫時限制華為技術有限公司參與（美國商務部）命令中所涵蓋的Wi-Fi聯盟活動。」Wi-Fi聯盟總部設於美國得州奧斯汀。科技網站AndroidAuthority的分析稱，暫時失去會員資格並不意味着華為無法生產或使用Wi-Fi產品，但華為今後對Wi-Fi技術的發展將不再有發言權。

手機出貨料下降24%

此前制定SD卡標準的SD協會（SDA）也將華為從協會成員名單中刪除，理由是遵守美國商務部的命令。當時華為表示，在華為的智能手機上使用SD卡不會受到影響，消費者可以繼續購買和使用這些產品。根據SD協會官網，其總部設在美國加州。

另一科技網站Android Police指出，總部位於美國華盛頓州的藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）很可能是下一家對華為採取行動的組織。如果沒有藍牙技術聯盟的授權，華為手機將不能透過藍牙連接無線耳機、揚聲器及其他智能設備，包括智能家居產品、健身追蹤器或智能手表等。

日經新聞稱，標準制定機構已經成為新的全球戰場，而被這些組織排擠後，華為就算仍有能力生產晶片和產品，但由於缺少影響國際標準制定的能力，未來公司的國際競爭力將會受挫。美國之音引述富邦研究和戰略分析公司（Fubon Research and Strategy Analytics）數據稱，美國禁令若持續下去，作為全球第2大智能手機製造商的華為，今年手機出貨量將減少4%至24%。

華為發言人在一份聲明中表示，「華為重視與全球所有合作伙伴與組織的關係，並對他們所面臨的困難處境表示理解。我們希望這種情况能夠得到解決，並且正在努力尋找最佳解決方案」。

崔天凱：採必要措施維護合法權益

對於美國動用國家力量打壓民企華為，駐美大使崔天凱上周五（24日）接受彭博電視採訪時表示，「實在不同尋常」，並稱「中方將採取一切必要措施維護中國企業、人民和國家的合法權益」。他強調，「如果局勢發展不利，那麼你可能非常快就會見到回應措施。」崔天凱又稱，中國政府仍致力與美國達成貿易協議，但也準備好採取更多反制措施。至於中美領導人是否會在出席下月日本大阪G20峰會期間會晤，崔天凱稱到目前為止，雙方並無正式磋商，「但這種可能總是存在的」。

明報記者

（中美角力）

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