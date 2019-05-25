死囚復活再涉黑 中央徹查

澎湃新聞報道，督導組針對雲南掃黑除惡情况，提出多條整改意見，包括進一步在深挖徹查上取得突破，推動各地打掉黑惡勢力背後的「官傘」、「警傘」。對於督導組要求將孫小果案辦成鐵案，雲南省委表示，省市相關部門要密切配合、深入調查，依法徹查。對在該案中為孫小果提供保護的國家公職人員，無論涉及到誰，堅決一查到底、決不姑息，依紀依規依法嚴肅處理。相關情况將及時向社會公布。

父任高官 母有公安背景

綜合內地媒體報道，曾在昆明武警部隊服役及修讀警校的孫小果，多次強姦、輪姦、辱虐婦女，1998年，孫因強姦罪、強制侮辱婦女罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪及上次涉強姦案判決餘刑等，被昆明中院一審判處死刑。不過，有公安系統工作背景的孫母和其繼父，卻多次干擾案件執行；2008年孫母更以孫小果的名義申請專利，被認為促成孫減刑出獄。

2010年起，孫小果以「李林宸」之名離奇出獄，其間經營多間酒吧再度涉黑。直至2019年4月，中央掃黑除惡督導組進駐雲南省期間，其涉黑集團才被打掉；而當年經辦孫案的人有的自殺，有的涉貪；內地媒體質疑，孫母及其繼父「能量」並不足以令孫逍遙法外，矛頭直指孫任職高官的生父。