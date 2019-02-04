台同婚註冊首日 526對伴侶成親

明報記者

台灣立法院17日三讀通過同婚專法，同志伴侶昨起可到各戶政事務所辦理結婚登記。中央社報道，台北同志情侶圖文作家厭世姬、劇作家簡莉穎及同志情侶小銘、小玄搶得「頭香」在信義戶政事務所辦理結婚。其中小銘、小玄早上約8時20分，雙雙穿著粉紅色西裝現身，他們在註冊前甜蜜接吻，並在8時38分完成登記，成為第一對在信義戶政事務所完成結婚登記的同志伴侶。

曾辦理過佛化婚禮的同志伴侶雅婷及美瑜則表示，她們在7年前就辦過婚禮，昨補辦手續、把7年前沒做完的事情做完，這樣才有法律保障，「終於等到這一天，讓我們可以彼此照顧」。到信義註冊的還有作家陳雪及伴侶早餐人，陳雪說，他們在2009年辦過婚禮，「現在辦理註冊只要3分鐘，但同志運動卻走了10年。」

「註冊3分鐘，同志運動卻走了10年」

本報接觸到在台南註冊的一對同志伴侶陳釩和穆德，她們昨日上午8時半在台南府東戶政事務所辦理登記。「很順利，整個過程大概就20分鐘」，已有4名子女的陳釩說，「戶政所都已經準備好了，工作人員也都很友善」。她們即刻換領了寫有配偶名字的新身分證，並將4個小孩戶籍遷至同一戶。兩人還計劃到法院辦繼親收養手續，讓穆德成為小孩的合法家長。「專法不算滿意但可接受，說高興肯定是高興的，我們等了12年。」

內政部移民署昨稱，上午10時，台北市服務站受理了一對約30多歲台籍女子與南非籍女子辦理同性配偶申請依親居留案，這也是首宗跨國合法同性外籍配偶申請依親居留案例。該南非籍女子，一年前來台工作。移民署說，她們昨先完成同婚登記後，再赴台北市服務站辦理更換居留項目，現已受理申請。此外，在跨境同婚部分，包括認定同婚合法的南非、西班牙、美國、瑞典等26個國家外籍伴侶，同樣可在台辦理登記，但大陸和香港目前都沒有承認同性婚姻。昨有526對同志伴侶註冊，其中男185對，女341對。

歐洲經貿辦事處及加拿大、西班牙、英國駐台機構昨亦派人出席同婚註冊活動，美國在台協會、德國在台協會及澳洲辦事處則在facebook發文祝賀。