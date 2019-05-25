習晤巴西副總統：合作互補性強

巴西副總統：歡迎中方擴大投資

央視報道，習近平指出，習近平指出，中國和巴西分別是東西半球最大的發展中國家，都是重要的新興市場大國，擁有共同發展的願望和巨大的發展潛力，是世界多極化進程中兩支重要力量。當前，中巴關係正處在繼往開來的關鍵節點，雙方要繼續堅定將對方視為自身發展的機遇和伙伴，相互尊重，相互信任，相互支持，把中巴關係打造成為發展中國家團結合作的典範和促進世界和平發展的重要力量，為推動構建新型國際關係和人類命運共同體，促進世界和平、穩定和繁榮作出新貢獻。莫朗表示，願同中方密切高層交往，深化合作和友誼，與中國攜手並進。巴方願促進本國「投資伙伴計劃」同一帶一路倡議的對接，歡迎中方擴大對巴投資。

莫朗訪華還會見了國家副主席王岐山、企業界與銀行界代表，討論中國對巴西投資和擴大巴西銷售商品範圍的可能性。中央社稱，巴西試圖從中美爭端中獲利。巴西全國工業總會（CNI）調查稱，目前受益於中美貿易戰的是巴西農業；巴西對美貿易也有增加。目前中國對美加徵關稅影響最大的是農產品，巴西作為僅次於美國和歐盟的第3大農產品生產國，自然取代美國。

中央社：中國尋巴西進口農產品

2018年貿易戰開打，巴西對中國出口相較於2017年增長了35%，為巴西帶來300億美元(約2340億港元)貿易順差。