發改委：應對貿戰 下月推外資准入清單

寧吉喆指出，中美經貿摩擦升級對中國經濟雖有影響，但中國經濟發展的基本面是好的。只要保持戰略定力，增強必勝信心，集中精力辦好自己的事情，一定能將美國升級經貿摩擦的不利影響降到最低，實現經濟平穩健康可持續發展。他認為市場潛力大，轉型升級空間廣，是中國經濟持續穩定發展和使中國經濟平穩發展的重要支撐。此外製造業提質增效加快，服務業在經濟總量比重提高，科技投入持續加大，一批有較強國際競爭力的企業湧現，亦是重要保障。

寧吉喆又透露，今年5776億元人民幣國家預算內投資已經下達了89%，可以帶動幾萬億元的全社會投資。6月底前，出台精簡的2019年版外商投資準入負面清單，還將出台2019年版鼓勵外商投資產業指導目錄，繼續支持重大外資項目落地。

崔天凱指中美關係應人民定義

另外，當地時間23日，中國駐美大使崔天凱出席在美國肯塔基州列剋星敦市開幕在第五屆中美省州長論壇時，針對中美關係緊張強調，合作是兩國唯一正確的選擇，合作給兩國人民帶來巨大福祉。他又表示，中美關係屬於兩國人民，中美關係的未來要由兩國人民來定義。