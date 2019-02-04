IMF：加徵關稅「幾乎全部」由美進口商承擔

美家庭生活成本年升831美元

美國5月上旬宣布對2000億美元中國商品的加徵關稅提高至25%，隨後中國實施報復性關稅反制。根據IMF報告，中美貿易緊張局勢對兩國的消費者及許多生產商均造成負面影響。關稅導致中美貿易減少，但雙邊貿易逆差基本沒有變化。報告稱，受關稅影響的美國和中國生產商以及使用這些商品作為中間投入的生產商是潛在的輸家。因關稅上升造成的成本幾乎全部由美國進口商承擔，一些關稅已轉嫁給美國消費者，其餘部分則由進口商透過降低利潤率吸收。從中國進口的產品，稅前跨境價格幾乎沒有變化，關稅加徵後進口價格急劇上漲。

華產品對美進口價急漲

報告強調，雖然迄今為止對全球增長的影響較溫和，但近來的緊張局勢升級可能會嚴重挫傷商業和金融市場情緒，擾亂全球供應鏈，進而危及2019年全球增長的預期復蘇。

紐約聯邦儲備銀行的研究顯示，上調關稅將導致物價上漲，每個美國家庭平均每年將因此多支出831美元。研究認為，美國經濟勢必也受到衝擊，因為企業將向中國以外的供應商採購，但價格會比美國對華加徵關稅前更高，如此一來反而可能導致美國關稅收入減少。不過，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）周四（23日）向國會議員表示，加徵關稅不會明顯增加美國家庭支出。