特朗普倡協議納華為解決方案 北京：不明含義 促美停打壓

明報記者

特朗普昨在記者會上表示，相信中美很有可能達成協議，重申期待與中國國家主席習近平下月在日本G20峰會上會面。他又首次將華為與貿易戰聯繫起來，說從軍事及國家安全角度看，華為「十分危險」，雙方「如果達成貿易協議，華為很有可能包括在協議中」。外交部發言人陸慷昨就此表示，不清楚特朗普話中的具體含義，「可以請美方做出進一步的澄清」。陸慷又說，中方在華為問題上已一再表明立場。美方應當改變動用國家力量對其他國家企業進行打壓、謀取不正當的利益、擾亂市場、破壞國際間合作的錯誤行徑。

特朗普：華為「十分危險」

美國上周以國家安全為由，將華為列入出口管制「實體清單」，包括Google、英特爾、高通在內等多家科技公司及晶片商宣布或傳出暫停與華為之間的部分業務，其中由Google支持的Android系統，也將暫停為華為智能手機提供服務。華為隨即表示，在7年前已開始規劃自主研發「鴻蒙」作業系統，作為應急備案，引發關注。內地媒體援引國家知識產權商標局網站消息，華為已經申請通過了「華為鴻蒙」商標，申請日期是去年8月24日，註冊公告日期是今年5月14日，商標專用權期限自公告日至2029年5月13日。

華為自主系統「鴻蒙」已註商標

華為消費者業務執行長余承東周四（23日）接受美國CNBC電視台訪問時透露，「鴻蒙」預計最快今年秋天在中國推出，國際版或在明年第三季度前發布。該系統將打通手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴等各個領域，並將全面兼容Android和Web應用，也會提供自家的應用程式商店App Gallery。據指，「鴻蒙」正在內部測試，有部分安全功能已用於華為手機。余承東說，目前華為仍在採用微軟的Windows和Google Android，不過一旦無法使用時，華為將採用B計劃，即使用自研作業系統。華為消費者業務軟體工程部總裁王成錄博士曾透露，開發作業系統在技術上並不困難，但營造生態系統與維持和合作伙伴關係的平衡，卻需要耐心、謹慎考量。即有沒有人肯為其平台開發APP。

另外，彭博社引述知情人士報道，華為正與多家銀行洽談10億美元的貸款，以5年期和7年期為目標，目前談判仍處於初期階段，不保證一定達成協議。這也是美國下達封殺令後，華為首次尋求大規模融資。

美補貼千二億 農民寧要貿易

而對於在貿易戰中大受影響的美國農民，特朗普推出160億美元(約1256億港元)補貼計劃，路透社報道，農民表示寧要貿易不要補貼。美農業部長珀杜（Sonny Perdue）表示，將直接補貼受關稅影響的種植業、乳業及畜牧業農民，一小部分將用於購買食物。首筆撥款將在7至8月起發放。有議員發信給珀杜稱，補貼只能彌補農民1/3的損失，許多農民瀕臨破產。對此，陸慷昨表示，「中國的同行們也深表同情」。

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