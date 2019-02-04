時速600公里 京滬車程3.5小時 高速磁浮試驗車青島完工

填補高鐵飛機間交通空白

央視報道，高速磁浮項目於2016年7月啟動，由中國中車組織，中車四方股份公司具體實施，聚集國內高鐵、磁浮領域優勢資源，聯合30餘家企業、高校、科研院所共同攻關。高速磁浮具有速度高、安全可靠、噪音低、震動小、載客量大、耐候準點、維護量少等優點。目前，中國高鐵最高運營速度為350公里/小時，飛機巡航速度為800至900公里/小時，時速600公里的高速磁浮正好可以填補高鐵和航空運輸之間的速度空白。

作為目前可實現的、速度最快的地面交通工具，高速磁浮列車用於長途運輸，可在大型樞紐城市間形成高速「走廊」。據高速磁浮課題負責人、中車四方股份公司副總工程師丁叁叁表示，按實際旅行時間計算，在1500公里運程範圍內，高速磁浮是最快的交通方式。「以北京至上海為例，加上旅途準備時間，乘飛機需要約4.5小時，高鐵需要約5.5小時，而高速磁浮僅需3.5小時左右。」

無首尾相撞脫軌風險

高速磁浮列車牽引供電系統佈置在地面，採用分段供電，同一供電區間只能有一列車行駛，基本無首尾相撞風險。與輪軌列車相比，磁浮列車沒有傳統的車輪，行駛時與軌道不發生接觸，無輪軌摩擦，維護量也更少，具備全壽命周期成本優勢且無脫軌風險。

圍繞高速磁浮項目，中車四方股份公司目前正在建設高速磁浮實驗中心、高速磁浮試製中心，預計下半年投入使用。

同時，5輛編組時速600公里高速磁浮工程化樣車的研製目前也在順利推進中，將在2020年完工，2021年在調試線上開展系統綜合試驗，完成集成驗證。

早在2003年，中國首輛購自德國的磁懸浮列車在上海磁浮線運行，但僅有30公里路程，其價格卻遠高於其他軌道交通，致使乘搭人數甚少而連年虧損。深圳市數年前亦打算興建連接東部的磁懸浮列車線，但遭居民反對，最終擱置；2016年，中國首條具完全自主知識產權的中低速磁懸浮商業運營示範線長沙磁浮快線開通試運營。