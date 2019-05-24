北京聞風：中國按部就班 拆擋美國大棒 ／文：鍾鳴九

中國人民大學國際關係學院副教授左希迎對筆者表示，中美仍有達成協議的可能，下月20國集團（G20）大阪峰會或有轉圜；也有可能是長期的衝突。不過，即便未來或達協議，也不會一勞永逸，中美的競合將愈趨複雜。

左希迎指出，最近美國在談判前翻臉、拿華為開刀，兩件事情令更多人看清中美協議的不公平，從民眾到精英都意識到美國打壓中國的事實。基於這一事實的社會共識正增加，而這是中國做好長期準備、應對更大挑戰的思想基礎。

日前華為創辦人任正非接受聯合採訪的報道及影片在內地「刷屏」，獲各界點讚。他答問的核心要義是做好自己的事，以不變應萬變。尤值注意的是，他提醒不煽民粹之風，強調國家未來的前途在「開放」，要重視基礎教育和科研，同時對美國企業和政客應區別對待等。

官媒學界反擊 密度力度罕見

事實上，中國亦正按部就班，從近中遠期依次佈局落子。近期，官媒陸續批駁「加徵關稅有利論」、「中國出爾反爾論」、「中國強制轉讓技術論」等觀點，密度及力度均屬罕見。其中有大量數據支撐，而非簡單的情緒宣泄。目前內地學界正做大量模擬研究，一般認為倘美國對中國所有出口都加25%的關稅，至多影響中國GDP約0.5個百分點，中國仍能保證6%經濟增長。

有觀察人士表示，中國應避免與美國展開「主義」、「文明」等概念之爭，要務實推動中國向前發展。中國有足夠的工具箱應對中美經貿摩擦帶來的衝擊，政策空間依然較大，可靈活調整運用財政貨幣政策，推進結構改革，提振國內需求。

從中遠期來看，中國將推進高水準的開放，繼續融入全球化。有分析指出，中美貿易摩擦已使內地許多出口企業調整戰略、迎接挑戰，未來或將催生一批真正的跨國企業，出現更多從全球化角度經營的企業家。

鍾鳴九