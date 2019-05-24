專家：美圖保工業優勢 挫華為除威脅

美國務卿蓬佩奧昨日表示，華為稱沒有配合中國政府威脅其他國家安全的說法不可信。白宮前首席策略師班農日前也對《南華早報》稱，封殺華為比與中國達成貿易協議重要10倍，「將全力以赴使中國公司被排除在美國資本市場之外」。

中國人民大學外交學系教授王義桅對本報表示，「未來科技發展是建立在工業4.0基礎上，但以華為為代表的5G是工業4.0的核心。因此只要破壞華為在5G產業的先進地位，即可消除中國對美國的威脅。」他認為通過貿易封鎖方式很難阻止科技創新，「可能會在一段時間內產生消極影響，但中國是世界上產業鏈最完整的國家，同時中美高度融合的貿易體系，打壓也會使美國企業受損」。王說，美國現時的核心競爭力在華爾街和矽谷，但特朗普的政策已傷害到他們的利益。

「逼中國G20前接受條件」

王義桅又指出，現時中美關係可能直接影響到大阪G20峰會成功與否：「中美間達成協議未必能使G20產生重要成果，但不達成協議一定不會有任何成果。而在此背景下，美國將面臨非常大的壓力，他們希望通過施壓迫使中國在G20前接受條件，但目前而言，顯然中國並不準備就範。因為中國需要考慮未來的發展。」

明報記者