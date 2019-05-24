議員提案促棄用華為 55億補貼電訊商

【明報專訊】美國國會議員周三提出一項議案，將提供資金，幫助美國電訊運營商撤下從華為和其他被認為存在安全風險的向中國公司購買的設備。議案要求美國5G網絡不得包括華為、中興通訊或與兩者有關聯的公司提供的設備或服務。美國試圖全球封殺華為，但日本東芝、台灣台積電等表示正常向華為供貨；英國主要電訊運營商之一EE公司也表示，將在5G設施中採用華為設備。
《華爾街日報》報道，美國多名參議員啟動立法程序，強制要求美國運營商棄用已購華為設備，並且給出一筆至多7億美元（約54.9億港元）的賠償金。該法案尚未進入表決環節。
日媒：協會除名 華為手機無法用SD卡
除在美國本土，美國也試圖在全球圍堵華為。《朝鮮日報》引述匿名韓國外交部消息人士稱，美國正循多種渠道向韓國外交部表示華為產品可能導致安全問題。報道指，美國官員特別點名採用華為設備的韓國電訊商LG Uplus，認為LG Uplus不應在敏感地區提供服務，並指出韓國最終需封殺華為。美國駐首爾大使館及韓國外交部未有回應。LG Uplus人士昨對路透社稱，未收到有關通告。
另外，日本傳媒報道，SD協會企業會員名單中，數周前仍包括華為，但現在已不見；這意味着華為以後生產的手機不能使用SD記憶卡。昨日，日本電子產品製造商松下電器（Panasonic）內地官網發聲明表示，向華為供貨正常，否認有報道稱「斷供」。松下（日本）回覆中國海外網詢問稱，在不違反美國法令的基礎下，公司正與華為保持交易。「這和松下（中國）的聲明一致」。共同社報道，日本東芝公司一度暫停向華為出貨的電子零部件，經確認與美國禁運措施不牴觸，現已重啟供貨。
東芝台積電稱如常供貨
中央社報道，晶片代工廠台積電表示，對華為的供貨不受影響，強調與包括華為旗下海思半導體在內的所有客戶都是合作伙伴。此外，新華社報道，英國EE公司前日宣布，5月30日將先在英國6個主要城市開通5G服務，為全國首例。該公司重申，將繼續在其部分5G網絡基礎設施中採用華為設備。