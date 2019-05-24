議員提案促棄用華為 55億補貼電訊商

《華爾街日報》報道，美國多名參議員啟動立法程序，強制要求美國運營商棄用已購華為設備，並且給出一筆至多7億美元（約54.9億港元）的賠償金。該法案尚未進入表決環節。

日媒：協會除名 華為手機無法用SD卡

除在美國本土，美國也試圖在全球圍堵華為。《朝鮮日報》引述匿名韓國外交部消息人士稱，美國正循多種渠道向韓國外交部表示華為產品可能導致安全問題。報道指，美國官員特別點名採用華為設備的韓國電訊商LG Uplus，認為LG Uplus不應在敏感地區提供服務，並指出韓國最終需封殺華為。美國駐首爾大使館及韓國外交部未有回應。LG Uplus人士昨對路透社稱，未收到有關通告。

另外，日本傳媒報道，SD協會企業會員名單中，數周前仍包括華為，但現在已不見；這意味着華為以後生產的手機不能使用SD記憶卡。昨日，日本電子產品製造商松下電器（Panasonic）內地官網發聲明表示，向華為供貨正常，否認有報道稱「斷供」。松下（日本）回覆中國海外網詢問稱，在不違反美國法令的基礎下，公司正與華為保持交易。「這和松下（中國）的聲明一致」。共同社報道，日本東芝公司一度暫停向華為出貨的電子零部件，經確認與美國禁運措施不牴觸，現已重啟供貨。

東芝台積電稱如常供貨

中央社報道，晶片代工廠台積電表示，對華為的供貨不受影響，強調與包括華為旗下海思半導體在內的所有客戶都是合作伙伴。此外，新華社報道，英國EE公司前日宣布，5月30日將先在英國6個主要城市開通5G服務，為全國首例。該公司重申，將繼續在其部分5G網絡基礎設施中採用華為設備。