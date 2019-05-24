被指違例與伊朝敘軍火交易 10華企遭制裁 中國斥美長臂管轄

明報記者

據美國國務院周三在《聯邦紀事》公布的聲明，除非美國務院另有決定：

．任何美國政府部門不得向上述10家華企及3人採購任何服務、產品、技術，或與之簽署任何採購合同；

．不得提供任何協助，他們也不能參與由美國政府提供協助的任何活動；

．不得向他們銷售任何美國軍需清單上的物品，並終止向他們銷售任何美國《武器出口管制法》管控的國防物品、國防服務或設計和建築服務等。

制裁已於5月14日生效，為期兩年。同時被制裁的還有伊朗、俄羅斯和敘利亞的7家公司。

6企有「前科」 另3人遭制裁

美國點名的10家中國企業，最少6家於2016至2017年間曾因同樣原因被列入制裁名單，分別為旭潤科技（Abascience Tech）、戎邦光電設備（Raybeam Optronics）、上海丙至國際貿易公司（Shanghai North Begins）、三橡股份（T-Rubber）、武漢三江進出口（Wuhan Sanjiang Import and Export）與大連中創碳素（Sinotech （Dalian） Carbon and Graphite Corporation）。

這些公司大部分是集生產、研發與銷售一體的科技企業，產品涵蓋紅外熱成像設備、傳感器、通訊設備、光纖設備、輪胎與橡膠製品、石墨電極等。

兩公司曾在港設辦公室

據公開資料，這次制裁名單上的3人中，劉保霞（音譯，Emily Liu）是旭潤科技與戎邦光電設備的股東，阮潤凌（音譯，Ruan Runling）則與上海丙至國際貿易有關聯。兩人曾因向伊朗國防部下屬的設拉子電子工業（SEI）提供資金、材料、技術等支持，2017年被美國制裁。與劉保霞有關聯的兩家公司曾在香港設有辦公室，不過分別於2013年與2018年解散。另一人李方偉（Li Fangwei）是大連中創碳素股東，因涉嫌利用空殼公司詐騙美國金融機構，並作為伊朗彈道導彈的主要供應商，2014年被美國政府起訴，現正被聯邦調查局（FBI）懸紅500萬美元（約3900萬港元）通緝。

商務部：損兩國經貿 崔天凱斥技窮

中國商務部新聞發言人高峰昨日表示，已注意到美方有關舉措，中方一貫堅決反對任何國家使用國內法對中國企業進行所謂的「長臂管轄」，敦促美方停止錯誤做法，避免對中美經貿關係造成進一步衝擊。高峰續稱，中方將採取必要措施堅決維護中國企業合法權益。

針對美國持續制裁中國企業，中國駐美大使崔天凱周三（22日）出席肯塔基州一場論壇時批評美國「技窮」，一味動用制裁，表示希望美國通過協商對話，聽取他國意見。

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