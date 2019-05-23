批藉賣酒搞家族式腐敗 茅台董事長袁仁國雙開

貴州省紀委監委在通報中指，查證發現袁仁國大肆為不法經銷商違規從事茅台酒經營提供便利，嚴重破壞茅台酒營銷環境，大搞「家族式腐敗」；轉移贓款贓物，與他人串供，對抗組織審查；大搞權色、錢色交易；利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。

為不法經銷商予便利

通報稱，袁仁國身為黨員領導幹部和貴州省重點國有企業負責人，把黨和人民賦予的國有企業經營管理權當作個人和家族牟取私利的工具，嚴重違反黨的紀律和國家法律法規規定，且在十八大後不收斂、不收手，性質十分惡劣，應予嚴肅處理。

昔與官方合力搗假酒黑點

62歲的袁仁國去年5月不再擔任茅台董事長、法人等職務，稱因屆齡退休。本月5日，袁仁國被免去貴州省政協常委、省政協經濟委員會副主任等職務。公開資料顯示，袁仁國在茅台工作了43年，其中擔任貴州茅台上市公司董事長達18年，擔任茅台集團董事8年。根據百度，袁仁國2001年原定訪港，途經廣州時因飲到假茅台，決定推遲訪港，「我發誓要不惜代價，在廣州端掉這個假酒窩點」。結果那次在廣州公安、工商及有關人士的合作下，一舉端掉了假茅台黑點。此後，袁仁國在多個省市建立茅台銷售片區及專賣店，切斷假冒茅台的銷售渠道。

去年底曾有多家媒體報道，袁仁國疑涉貴州前副省長王曉光落馬案，以及茅台經銷商利益輸送等問題，離任後即被有關部門以「談話」形式找去調查。王曉光曾任貴州省遵義市市長、市委書記，管轄盛產茅台酒的茅台鎮，去年4月接受調查，上月在重慶囚刑20年。

茅台酒經營問題曾牽涉多人，去年12月5日晚，貴州六盤水兩名幹部被通報「雙開」，「澎湃新聞」指二人均涉及利用茅台酒獲利。 而在去年6月24日，貴州省紀委披露了茅台集團原黨委委員，貴州茅台原副總經理、財務總監譚定華涉嫌嚴重違紀被查。