習召6省書記 部署「中部崛起」

促增關鍵領域自主創新能力

新華社報道，習近平前日聽取了山西書記駱惠寧、安徽書記李錦斌、江西書記劉奇、河南書記王國生、湖北書記蔣超良、湖南書記杜家毫和國家發改委主任何立峰後強調，中國面臨的國際形勢日趨錯綜複雜，要清醒認識國際國內各種不利因素的長期性、複雜性，妥善做好應對各種困難局面的準備。「最重要的還是做好自己的事情，統籌研究部署，協同推進改革發展穩定各項工作，謀定而後動，厚積而薄發。」

習近平還就中部地區崛起工作提出意見，包括推動製造業高質量發展、提高關鍵領域自主創新能力、積極承接新興產業佈局和轉移、擴大高水平開放等。

習近平周一在副總理劉鶴、何立峰陪同下到江西考察，首站選擇前往中國稀土基地贛州，考察江西金力永磁科技股份有限公司。習近平表示，擁有自主知識產權和核心技術，才能生產具有核心競爭力的產品，才能在激烈的競爭中立於不敗之地。他強調稀土是重要的戰略資源，也是不可再生資源。當時正值中美貿易戰升級，有內地專家提出稀土可成為對美的一張重要王牌。