英晶片商停華為合作：遵美國新例

日通訊商押後華為手機發售

另外，美國科技媒體網站The Verge周二（21日）報道，微軟上周末從微軟在線商店刪除了華為筆記本電腦列表，甚至在微軟商店中無法搜索到華為的任何硬件設備。日經新聞報道，日本兩大通訊營運商KDDI和軟銀先後表示將延期發售新款華為P30系列合約機。另一運營商NTT docomo正討論需否暫停華為新機的預約。

華為高層籲歐洲勿仿效美

另外，華為周二譴責美國針對該公司的限制行動是「霸凌」，並懇請歐洲各國政府不要仿效，以期保住歐洲市場。華為歐洲地區副總裁劉康說，特朗普政府將華為列入黑名單的舉動不僅是對華為的攻擊，也是對基於規則的全球貿易史無前例的侵犯。

歐洲是華為的一大市場。《華爾街日報》報道，劉康周二在布魯塞爾的一個新聞發布會上表示，華為是美國政府欺凌的受害者，「今天這事發生在華為身上，他日亦可發生在任何國際企業」。他又提到，到目前為止，歐洲電訊公司一直對華為不離不棄，這些公司在其網絡中使用華為設備，還經常銷售華為智能手機。