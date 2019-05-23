美擬封殺監控設備商 華：抹黑打壓 業務全球前列 央企海康威視：盼公正對待

美指控產品用於監控新疆維族

《紐約時報》報道，美國政府可能在數周內做出針對海康威視等數家中國公司的決定，包括列入「實體清單」：向海康威視等出售產品的美國公司須先向美國商務部申請。彭博社引述消息報道，除海康威視外，監控設備生產商大華股份及另外3家中國公司亦將被列入黑名單。昨日，海康威視開盤即接近跌停，之後股價開始反彈，但跌幅仍超過5%。大華股份亦一度跌逾7%。

海康威視2001年成立，總部位於江蘇杭州，大股東為中電海康集團，是央企中國電子科技集團的全資公司。海康威視為全球一大監控設備生產商，業務亦包括提供以視頻為核心的物聯網解決方案。據公司財報，2018年公司營收498億元（人民幣，下同），淨利潤113億元。市場研究機構IHS報告稱，海康威視連續7年蟬聯視頻監控行業全球第一，在全球市場所佔份額約22.6%。大華2018年營收236.66億元，淨利潤25.29億元。

稱晶片多國內供應

海康威視昨回應表示，期望得到公平、公正的對待，重申恪守商業公司的本分，未曾因「新疆人權問題」受到任何政府、人權機構等調查，也未有海外媒體就該問題向公司查證。海康威視又稱，作為產品供應商，未曾在新疆做過任何不當行為，公司過去不曾、現在和將來也不會也以侵犯人權為條件的業務作為公司業務經營。公司稱已聘請美國專業人士，獨立審查在疆業務。

《21世紀經濟報道》昨引述海康威視投資者關係負責人表示，目前海康威視的晶片非常商業化，大部分供應商來自國內，東南亞和美國也各有一些；即使美國不供應晶片，也可以其他商業手段補足，不會產生影響。澎湃新聞引述大華人員稱，如果美國禁售，短期對公司會有一些影響，「但是我們都有應對方案，我們自己有非常多的研發也在使用」。該人員又稱對美國依賴程度「沒有那麼高」，銷售市場上比重也不是很高。

對於美國可能限制海康威視等的行動，外交部發言人陸慷表示，最近中方已多次就美方濫用國家力量、蓄意抹黑和打壓其他國家特定企業的行為表明了中方堅決反對的立場，「我們希望其他國家也能夠給予中國企業公平、非歧視的待遇」。

鼓勵晶片研製 相關企業免徵稅

為鼓勵晶片研製產業發展，財政部昨發布發布集成電路設計和軟件產業企業所得稅政策的公告，稱在2018年12月31日前自獲利年度起計算優惠期，第一年至第二年免徵企業所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅，並享受至期滿為止。

明報記者

（中美角力）

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