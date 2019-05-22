美「有限豁免」華為90日 任正非：沒多大意義

美國商務部給華為頒發了一張為期90天的臨時通用許可證，允許華為購買美國製造的商品，以維護現有的網絡，並給現有的華為手機提供軟件更新。路透社報道，華為的臨時許可證將於今年8月19日到期。美商務部表示，屆時將評估是否延長許可證。

指高價買晶片因「不排斥美國」

任正非昨接受新華社、央視等內地媒體採訪時表示，「90天對我們沒有多大的意義，我們研究已經不需要90天」。「美國政府做的事不是我們能左右的。」但美國大量的零件、器件廠家卻給華為很大支持，就在美國政府下達禁令後，美國供應商仍努力備貨，「體現了美國企業的正義與良心」，他認為這就是「得道多助，失道寡助」。

任正非又稱，「我們永遠需要美國芯（晶）片」。美國公司現在履行責任去華盛頓申請審批，如果審批通過，還是要購買它，或者賣給它（不光買也要賣，使它更先進）。他表示儘管自己晶片的成本低很多，但還是高價買美國晶片。「我們不會排斥美國，狹隘地自我成長，還是要共同成長。」他又調侃說，要罵就罵美國政客，「這件事不關美國企業什麼事情，美國政客目前的做法低估了我們的力量」。

與Google商變通方案 自家OS今秋面市

任正非強調，美國禁令「在最先進的領域，至少5G是絕對不能影響，而且不僅不影響，別人兩三年追不上我們」。對於Google事件不再為華為手機更新Android最新系統，任正非表示，Google也在說服美國政府解決這個問題，「我們也在討論變通的救濟方案，專家們還在做這個事情」。他又不相信歐洲等國會跟隨美國封殺華為，「我們與各國領導人都是有溝通的，每個國家有獨自的利益，美國不會有那麼強大的力量號召所有人都跟它走」。

華為消費者業務CEO余承東昨天下午透露稱，最快今年秋天，最晚明年春天，華為自己的OS將可能面市。該系統兼容全部Android應用和所有Web應用。