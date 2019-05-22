美警告中國無人機具蒐數據風險 大疆：安全性獲全球反覆驗證

美國安部報告 關注極權國家竊美數據

美國有線新聞網（CNN）報道，根據DHS最新報告，DHS警告中國製造的無人機可能正將敏感的飛行數據傳送回中國國內製造商，中國政府並有可能從中獲取數據，對美國機構構成「潛在威脅」。報告稱，中國的無人機包含會竊取數據的零部件，並會透過可從無人機公司外部訪問的伺服器分享用戶資料。報告表示，美國「強烈關注」任何會將美國數據帶入極權國家的科技產品，擔憂極權國家的情報部門會不受限制地訪問上述數據或以其他方式濫用數據。報告未點名無人機製造商，但CNN報道指出，目前美國和加拿大市場上接近80%的無人機都來自深圳大疆。

大疆：會持續關注事件走勢

大疆昨發聲明稱，一直以來高度重視信息安全，大疆技術的安全性已在全球得到反覆驗證，其中也包括美國政府和美國領先企業的獨立驗證。聲明強調，使用大疆無人機或其他技術產品的用戶，所生產、存儲和傳輸的數據完全由用戶掌握；此外，大疆還提供特殊模式以滿足不同客戶的信息安全管理需要，比如斷開網絡連接的本地數據模式、私有雲部署模式等，強調大疆將持續與全球的客戶及政府部門合作，確保滿足不同地區不同行業的技術規範以及資訊安全需要。針對本報查詢，大疆方面表示會持續關注事件走勢。

美曾指大疆無人機數據安全

大疆於2006年由在香港科技大學讀研究生的汪滔與其導師李澤湘教授共同創立，美國無人機行業研究機構「Skylogic Research」2018年的統計，全世界賣出的無人機產品中，有74％來自大疆。2017年，五角大樓也發布禁止美軍使用大疆無人機的命令，並在備忘錄指控大疆與中國政府共享關鍵基礎設施和執法的信息，亦即存在內建後門等資訊安全疑慮。不過，美國政府後來公布調查結果顯示，大疆無人機能夠確保數據安全。美國上周將華為列入出口管制實體清單，理由同樣是指控華為產品有安全風險。

針對美國對中國企業打壓加劇，《人民日報》海外版旗下的微信公眾號「俠客島」日前曾發文稱，華為不是第一個，也不是最後一個被美國打壓的企業。文章援引了法國阿爾斯通公司前副總裁皮耶魯齊所著的《美國陷阱》一書中的故事，指美國運用《反海外腐敗法》擊垮當時為「法國工業明珠」的阿爾斯通，而華為正在經歷類似打壓，強調「今天的華為不是當年的阿爾斯通，今天的中國更不會重蹈法國的覆轍」。

明報記者

（中美角力）

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