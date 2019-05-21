中國歐盟商會：20%外商感被迫技術轉移

彭博社引述調查發現，某些行業的公司，感到被迫轉移技術比例較高，其中石化行業達到30%，醫療設備業達到28%，藥物業達到27%，汽車業達21%。認為有被迫轉移技術的公司，四分之一表示是在調查期間發生。另外超過三分之一的受訪外商表示，中美貿易戰中實施的關稅負面影響其業務。

商會副主席夏瀾（Charlotte Roule）表示，強制轉移技術問題並非只在過去出現，而是仍然持續，認為中國需要率先停止相關做法。他又指，中國的改革滯後，不止限制經濟發展，而且造成全球貿易氣氛緊張。針對內地在3月通過《外商投資法》，禁止以行政手段強制轉讓技術，商會表示歡迎，但仍有三分一受訪外商認為，難期望中國願意認真地開放市場。

指中企設計地鐵威脅國安 美民主黨促查

另外，路透社報道，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）要求聯邦政府調查，中國中車設計的紐約市新地鐵車輛是否可能威脅到國家安全。中國中車尚未獲得紐約市的合約。紐約市有着全美最大的交通系統。但該公司已經贏得了洛杉磯、芝加哥、波士頓和費城的新地鐵車輛合約。中國中車是全球最大的客運列車製造商。