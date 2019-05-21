六四臨近 當局逼丁子霖離京限通訊

往家鄉無錫暫住 無法接電話

香港電台報道，今年底滿83歲的丁子霖昨日按當局要求離開北京，前往家鄉江蘇無錫暫住，直至6月上旬才會獲准返回北京。在被迫離開北京期間，丁子霖的手機被限制通訊，在此期間無法正常接聽電話。昨日，丁子霖常用的手機號碼已顯示為已經停機。

「天安門母親」發言人尤維潔昨晨也被警察約談。尤維潔對本報表示，「丁子霖老師現在生活比較安定、穩定，我們也在保護她，她承受的東西太多了」。對於暫時無法聯繫上丁子霖，尤維潔說，「相信記者也能理解她不接受採訪的（理由）」。「天安門母親」另一名發起人張先玲的寓所，上周三起也被當局派人24小時「上崗」，維穩監控人員分別在電梯口、樓梯口和寓所樓下駐守。

「天安門母親」遭嚴密監控

「天安門母親」由「六四」事件死難者家屬丁子霖等人發起成立，旨在聯絡「六四」死難者的母親，一起要求中共平反「八九民運」，以及徹查及公布「六四」事件真相，向死難者家屬道歉。每年「六四」期間，這個組織的成員都受到北京當局嚴密監控。

尤維潔說，「天安門母親」成員現有126人，「老人們在逐年老去，這也是沒有辦法的。」六四事件30年，「天安門母親」中已有55名難屬相繼離世。在今年全國兩會期間，「天安門母親」像以往一樣發表長篇文章，並致函國家領導人，重申「真相、賠償、問責」三項基本訴求，要求將六四問題納入法治軌道解決，為死難者正名。