民進黨執政3周年 藍綠各開記者會論成敗 蔡英文列台灣十進步 國民黨批不合格

蔡批判前朝 指調整經濟迎「投資大爆發」

蔡英文以批判前朝國民黨入手，宣稱她的執政政績。中央社報道，蔡英文稱，國民黨執政留下很多問題，例如以大陸為主軸的經濟政策，讓台灣經濟進入困頓期。她上任後扭轉了過去的錯誤，調整台灣經濟體質，終於迎來「投資大爆發」。外商加碼投資，台商競相回流，還有前瞻特別預算的投資帶動了內需成長。蔡英文說，如果延續國民黨「把經濟鎖在中國（大陸）」的戰略，「我要請問，在美中貿易戰的風險下，台灣憑什麼可以生存？」

蔡英文又稱，在她任上，處理軍公教年金改革，確保年金「至少30年不破產」，維持國家財政一定的穩定度，有更多的資源能夠照顧更多的人。在記者會上，蔡英文以十大關鍵詞羅列了她的政績，分別是「加薪減稅」、「擴大投資」、「產業升級」、「非核家園」、「綠色能源」、「年金改革」、「長照託育」、「社會住宅」、「國防自主」、「捍衛主權」。

台經濟部昨表示，中美貿易摩擦，促使台商回流，也帶動台灣就業率、經濟成長，今年投資至少會有新台幣1000億元（約249.6億港元）到位，5000億元（約1248億港元）應該在3年內到位。

與蔡英文自稱執政有成不同，國民黨主席吳敦義則在「蔡政府執政3周年施政總檢討」記者會上批評，民進黨表面訴求公平正義，實質卻是採兩套標準，標榜非核，卻重啟核二，當選時說「謙卑、謙卑、再謙卑」，選後變成國會多數暴力、唯綠是從。

國民黨批兩套標準 列執政數據比較

國民黨表示，民進黨3年執政下，中選會、黨產會、促轉會、內政部、教育部都淪為特務廠辦、政治打手，獨立機關成為笑話；蔡政府推動針對性、選擇性軍公教年改，違反法治原則、打擊軍公教士氣。

國民黨羅列兩黨執政的重要數據比較，國民黨2008年至2015年執政時，經濟增長率平均每年2.83%，世界競爭力平均排名為11.5名；而民進黨執政的2016年至2018年，經濟增長率平均2.4%，2018年世界競爭力落至17名。邦交國損失方面，國民黨執政8年斷交1國，民進黨執政3年斷交5國。

吳敦義指出，國民黨用客觀、實際的數據跟外界說明，民進黨執政3年來在各方面都交出不合格的成績單，明年1月11日以前，希望蔡英文政府能好好表現、將功贖罪，不要讓公司行號倒閉的數量那麼多、不要說要維持兩岸現狀卻變成僵局、不要讓國際空間繼續萎縮。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676