飛線連接深港交界 粵再搗無人機走私

據《深圳特區報》，上周五凌晨1時許，武警廣東省第三支隊七中隊的邊境巡邏哨兵突然發現空中閃現不明飛行物，據經驗判斷為走私行動前的無人機偵察。七中隊隨即派出多個小組趕赴現場，利用激光筆向空中排查。

據排長李波燊稱，南華村附近的大樹、建築高矮不一，20層以上的樓房不下30棟，為不驚動走私者，不能使用手電筒，搜索飛線難度大，相當於「海裏撈魚線」。官兵經兩個多小時調查，發現飛線通向了村外，穿過街道到達另一條村，最後鎖定目標為一棟40多層、每層30幾戶的居民樓。

官兵在凌晨3時許找出位於28樓一戶的走私黑點，發現已人去樓空，現場查獲走私集團遺留的手機、對講機、無人機、自製電動鷹架等作案工具一套，特製的高韌度飛線以及走私用的黑色行李袋一批。

5分鐘來回 一晚可運萬部手機

大隊長郭振豪指，一旦飛線拉起來，僅需5分鐘就能完成一次來回走私，一晚可以運上萬部手機。無人機飛線走私為去年出現的跨境走私新招，去年3月內地警方破獲首宗案件，拘捕26名疑犯，涉案案值達5億元人民幣（約5.6億港元）。就在一個月前，在距離不到10公里的邊境地方，該武警支隊截獲另一宗飛線走私，拘捕3名疑犯和一批走私物。