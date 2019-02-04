京設無人駕駛示範區 佔地100平方公里 培育汽車大腦產業

中新社報道，根據《措施》，海淀區將建設功能齊全的自動駕駛封閉測試場。當中將運用5G通信網絡、智能感知、車路協同等先進技術，構建體系完備的開放測試區域，根據建設效果給予參與者最高500萬元資金支持。對短途接駁、物流配送、智能清掃、智能公交等自動駕駛示範應用項目，根據成效給予最高1000萬元支持。

按成效予參與者500萬至1000萬

《措施》將支持建設「汽車大腦」產業生態，包括發展計算、雲控、車載終端、高精度動態地圖、仿真測試等平台，以及車載智能感知、處理器晶片等核心器件，支持關鍵核心技術研發和產業化，給予最高1000萬元支持。另外將加強智能網聯汽車專業人才引進、初創企業孵育和創新型企業集聚，構建智能網聯汽車「創新軍團」。

在建設國際產業創新合作體系方面，《措施》提出，對主導或參與制定國際、國家和行業標準的機構，給予最高300萬元資金支持。支持開展國際協同創新，鼓勵國際領先企業在海淀開展產品研發和示範應用，支持科學城企業與海外頂尖高校院所、全球領軍創新型企業開展技術合作，舉辦自動駕駛汽車國際賽事等創新交流活動等。

穗曾推無人的士被叫停

根據億歐智庫《2018中國自動駕駛產業年度報告》，截至2018年底，北京、上海、廣州、重慶、深圳、長春、長沙、濟南、江蘇等地相繼發布自動駕駛路測相關規範，試水自動駕駛測試，包括以上城市在內等12城已發放自動駕駛道路測試牌照，共發出牌照73張。其中，深圳開放了長度共計124公里的測試道路，覆蓋福田、南山、鹽田、寶安、龍華等19個片區，廣州則選擇南沙區作為智能網聯汽車與智慧交通應用示範區。去年11月，廣州推出過全國首輛自動駕駛的士，宣布將於廣州大學城試運營，不過被當局叫停，之後改到大學城附近另一地點讓市民免費試搭。