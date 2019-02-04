京設無人駕駛示範區 佔地100平方公里 培育汽車大腦產業

【明報專訊】北京市海淀區昨出台《關於支持中關村科學城智能網聯汽車產業創新引領發展的十五條措施》，提出將建設範圍100平方公里的中關村自動駕駛示範區，並會在示範區建設、培育「汽車大腦」產業生態、構建國際產業創新合作體系等方面，根據成效給予參與建設機構500萬至1000萬元（人民幣，下同）資金支持。
中新社報道，根據《措施》，海淀區將建設功能齊全的自動駕駛封閉測試場。當中將運用5G通信網絡、智能感知、車路協同等先進技術，構建體系完備的開放測試區域，根據建設效果給予參與者最高500萬元資金支持。對短途接駁、物流配送、智能清掃、智能公交等自動駕駛示範應用項目，根據成效給予最高1000萬元支持。
按成效予參與者500萬至1000萬
《措施》將支持建設「汽車大腦」產業生態，包括發展計算、雲控、車載終端、高精度動態地圖、仿真測試等平台，以及車載智能感知、處理器晶片等核心器件，支持關鍵核心技術研發和產業化，給予最高1000萬元支持。另外將加強智能網聯汽車專業人才引進、初創企業孵育和創新型企業集聚，構建智能網聯汽車「創新軍團」。
在建設國際產業創新合作體系方面，《措施》提出，對主導或參與制定國際、國家和行業標準的機構，給予最高300萬元資金支持。支持開展國際協同創新，鼓勵國際領先企業在海淀開展產品研發和示範應用，支持科學城企業與海外頂尖高校院所、全球領軍創新型企業開展技術合作，舉辦自動駕駛汽車國際賽事等創新交流活動等。
穗曾推無人的士被叫停
根據億歐智庫《2018中國自動駕駛產業年度報告》，截至2018年底，北京、上海、廣州、重慶、深圳、長春、長沙、濟南、江蘇等地相繼發布自動駕駛路測相關規範，試水自動駕駛測試，包括以上城市在內等12城已發放自動駕駛道路測試牌照，共發出牌照73張。其中，深圳開放了長度共計124公里的測試道路，覆蓋福田、南山、鹽田、寶安、龍華等19個片區，廣州則選擇南沙區作為智能網聯汽車與智慧交通應用示範區。去年11月，廣州推出過全國首輛自動駕駛的士，宣布將於廣州大學城試運營，不過被當局叫停，之後改到大學城附近另一地點讓市民免費試搭。