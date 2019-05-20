中辦促宣傳建國成就鼓士氣

新華社報道，《通知》提出，要引導幹部群眾開展國情調研，觀城鄉新貌、看身邊變化。舉辦系列論壇，圍繞中共十八大以來取得的成就主題宣講。組織社區詩歌會和「時代新人說——我和祖國共成長」演講比賽，謳歌英雄事迹。開展祭掃烈士墓和繼承先烈遺志宣誓活動，並要求黨員、團員、少先隊員重溫入黨入團入隊誓辭。

《通知》另外要求組織青少年暑期參加紅色主題活動。從現在到年底，每天早上7時，各電台、電視台整點播放國歌。各級機關在國慶前後要舉行升國旗儀式，國慶期間要懸掛國旗，並鼓勵居民家庭懸掛國旗。學校要教育學生了解國旗、國徽和國歌、開展國防教育活動及增強全民國防觀念。《通知》亦提倡利用街頭張貼懸掛標語口號，打造街頭正能量。

《通知》強調，各地區各部門要把握正確方向，與以習近平為核心的黨中央保持高度一致、把成就講足、把經驗講透、把形勢講清、把前景講明，振奮精神、鼓舞士氣。《通知》還同時發布慶祝國慶宣傳標語口號，供各地區各部門選用。