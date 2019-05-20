中證監前主席劉士余投案自首

劉士余也成為繼雲南省前書記秦光榮之後，第二名投案自首的省部級官員，也第一個落馬的中共第十九屆中央委員。劉士余年初調任新職前，曾任中證監主席，任內A股毫無起色令股民怨聲載道。

劉士余57歲，江蘇灌雲人。在清華大學獲技術經濟學博士學位。劉先後在上海市經濟體制改革辦公室、國家經濟體制改革委員會、中國建設銀行工作，1996年至2006年，先後任央行助理巡視員、辦公廳主任、行長助理及副行長等職。2014年10月至2016年初，任中國農業銀行書記、董事長。劉士余是前國務院總理朱鎔基舊部，獲朱賞識。

朱鎔基舊部 曾被調閒職

證監會曾發布諸多重大政策，此外也颳起了監管風暴。但A股在兩年內幾乎毫無起色。今年初，劉士余被調到中華全國供銷合作總社擔任黨組副書記及理事會主任。這被視為調任閒職安置。中紀委昨發布的消息中，劉仍被稱為「同志」，這一般意味有關涉嫌違紀違法的線索仍有待深入調查。

狂發新股被批 埋重大隱患

在劉士余就任證監會主席期間，內地經濟學者韓志國曾公開炮轟劉士余。韓志國在微博上稱，劉上任以來，A股以每周10隻的速度狂發新股，給市場造成巨大衝擊，為未來留下重大隱患，但證監會置市場的強烈質疑於不顧，仍然我行我素大發特發，並且接連祭出了一系列光怪陸離的監管舉措，令市場無所適從。

自劉士余上任一年多來，A股共發行新股並上市445家，這在全球絕無僅有。其中，劉的家鄉江蘇就有74家，從上年的第四名一躍成為全國第一。韓志國質疑，鐵一般的事實讓人們不得不懷疑證監會正假借擴大直接融資之名以權謀私，也很難不讓人懷疑這其中是否有權錢交易。