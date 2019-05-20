美國取景新劇被撤 影圈指貿戰波及 題材涉赴美留學創業 製作方電視台未提原因

明報記者

未宣布原因 楊穎新劇頂上

由內地導演姚曉峰執導，知名演員孫紅雷及辛芷蕾、曾舜晞、蔣依依領銜主演的《帶着爸爸去留學》，主要講述不同家庭在留學陪讀過程的歡笑和辛酸、親子教育和留學等話題的故事。昨晚內地觀眾無緣觀看該劇，製作方及電視台均未宣布撤檔原因。此前，該劇早已預告19日晚7時30分在東方衛視、浙江衛視首播，並同步上線騰訊視頻、愛奇藝、優酷。因《帶着爸爸去留學》臨時撤檔，昨晚頂替播出的是由楊穎（Angelababy）、鄧倫、朱一龍領銜主演的《我的真朋友》。

《帶着爸爸去留學》的故事背景主要發生在美國，劇中的場景大部分都是在美國實景拍攝。百度百家號「華語娛樂聚焦」稱，因為最近受到中美貿易戰的影響，與美國有關的電視劇都將無限期延播。「小李訴娛樂」認為，這是因為涉及美國的題材，受中美關係大環境影響。另有接近電視媒體平台的聲音認為，撤出檔期，只是暫時行為，該劇可能在明年繼續成為浙江衛視和東方衛視的熱播備選劇目，畢竟該劇製作成本較大，也有着不錯的看點。

網民指導演涉逃稅

2016年，因韓國部署可對中國本土形成威脅的薩德反導系統，內地曾出現限制韓國藝人和節目的現象。在「限韓令」期間，內地全面停止了涉及韓國藝人及影視劇的演出、播放。

昨晚，《帶着爸爸去留學》停播引起內地網民討論。有人認為，該劇遭撤檔是與導演姚曉峰被舉報操縱《帶着爸爸去留學》相關企業，通過多種方式偷逃巨額稅款有關。但影視界人士認為，撤檔是因受到中美貿易戰波及。內地電視劇及網劇資訊發布平台「微博電視劇」曾指，《帶着爸爸去留學》是由於中美貿易戰而撤檔，但不久又刪掉了相關帖子。

搜狐網「傳媒內參」稱， 此次中美貿易戰影響延伸到影視行業，央視電影頻道最先作出反應，5月16日晚，推遲亞洲影視周紅毯典禮，播放《英雄兒女》，17日改播《上甘嶺》，18日改播《奇襲》，均為講述「抗美援朝」的戰爭故事片。恰逢中美貿易戰進入白熱化階段，《帶着爸爸去留學》這樣一部講述留學美國陪讀生活的電視劇顯然有些「不合時宜」。

除了《帶着爸爸去留學》，講述華人律師和留學生在紐約意外相識、攜手奮鬥故事的《我在北京等你》也遭到延播的下場。去年9月，在中美經貿摩擦期間，原名《在紐約》的都市劇更名為《我在北京等你》。

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