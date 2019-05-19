渤海灣通道規劃報批 基建料耗資3400億 工期15至20年

方案具爭議 遲遲未動工

澎湃新聞網報道，2019年國際橋梁與隧道技術大會16至17日在上海召開，93歲的孫鈞在演講中表示，關於修建渤海灣跨海通道的問題，有關方面的研究已經長達27年，但由於部分專家一直持疑慮意見，工程遲遲無法啟動，「到底有沒有必要現在就搞」、「還有沒有其他代替方案」、「造橋還是造隧道」都有爭論。

孫鈞指出，又稱「煙大（山東煙台至遼寧大連）跨海通道」的渤海灣跨海通道，是中國沿海交通發展規劃中「同三（黑龍江同江至海南三亞）國道」的重要組成部分，早在1980年代末就已開始籌劃。據孫鈞初步估算，整個渤海灣跨海通道總建設經費將達3000億元人民幣。相比之下，港珠澳大橋主橋工程造價逾480億元人民幣（約547億港元），而香港段工程包括香港連接線、香港口岸及屯門赤鱲角連接路工程，造價逾千億元。

連接放眼東北長三角華東地區

對於渤海灣跨海通道建成後的區域收益，孫鈞表示，該通道的作用絕不僅是連接煙台和大連兩個城市，而應着眼於聯通、振興整個東北地區，通道北可接大連、瀋陽、長春、哈爾濱等城市，向南則可連接濟南、煙台、青島、徐州、連雲港、合肥、南京以及蘇州、無錫、常州、上海、杭州等長三角發達地區，進而擴展至整個華東地區。

孫鈞還提出了他認為恰當的詳細建設方案，蓬萊至長島一線的南邊小段，由於有長山列島為過渡，且水深較淺，可修建橋梁；向北的主體大段海域，因水深加大，又基本沒有小島嶼作過渡，可行方案應首選海底高速鐵路隧道。孫鈞呼籲，在戰略性規劃研究報告獲批後，要積極展開可行性研究，並進行有關海牀地形、水文、工程地質與地震地質以及海牀水文等各種詳勘工作，「現在動已經晚了，時不我待啊。」

渤海灣通道項目於1992年提出，並成立了由國務院研究室原主任魏禮群任組長、國家有關部委、地方、單位、軍隊等聯合組成課題組進行研究論證。