駐京周記：貝聿銘的貢獻：保護老北京

拒在紫禁城附近建高樓

1978年，有關方面邀請貝聿銘設計10幢現代化酒店，包括在紫禁城附近建一幢龐大的高層建築，但被貝聿銘拒絕，他還敦促當局頒布禁令，保護紫禁城不受現代化發展的「破壞」。可喜的是，1982年始北京市制定了城市總體規劃方案，首次提出「要注意整體保護，皇城、三海地區、天壇、國子監等處要重點保護，嚴格控制臨近建築的層數……」。在接下來的歷版北京城市總體規劃和相關城區建築方案中，也都沿襲了這種思路。大體上以故宮為中心，將舊城區建築以平房、9米、18米、30米和45米幾大區域漸次升高。這也造就了北京中軸線申遺的基礎。

修復須尊重原建築風格

近年來，北京對老城區及中軸線沿線區域修復街巷。依《北京歷史文化街區傳統風貌保護和更新設計導則》，北京將保護33處歷史文化街區，並對工程外包甚至對設計亦提出具體要求。以去年修復完成並作為試點、位於中軸線沿線區域的西打磨廠街為例，該街7個較為有保留價值的院落，交給了隈研吾、馬岩松、朱小地等7位在國內外知名的建築設計師來設計改造。這些設計師亦曾被要求須尊重原建築的風格。

如今原本髒亂的西打磨廠街纖塵不染，道路兩邊店舖不甚多，但有大量公司進駐辦公，使得曾經頗具市井意味的胡同，在感官上更像大都市寫字樓。與之相仿的還有南北長街和南北池子，原本鱗次櫛比穿牆打洞而開設的士多或者食肆已不見蹤影，使該區域人文氣息更接近紫禁城原有的樣子。這也許就是貝聿銘當年希望的，這也許就是未來北京城區街巷整治所希望。

明報記者