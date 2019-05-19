秘魯鬆口 華參建兩洋鐵路或復活

中國數年前首先提出，建設連接巴西大西洋海岸到秘魯太平洋海岸的鐵路（稱兩洋鐵路），以助中國減少從資源豐碩的南美洲進口商品的成本。然而秘魯2016年突然喊停，認為中國評估的成本太高。中方估計建設鐵路共要600億美元（約4709億港元），其中秘魯段需要350億美元（約2747億港元）。內陸國玻利維亞隨後率先恢復談判，討論通過玻國的替代路線，以助降低對宿敵智利海運出口的依賴。秘魯政府去年12月將修正後的秘魯段成本，定在大約75億美元（約588億港元）。

路透社昨日報道，比斯卡拉在總統專機上接受訪問時表示「計劃仍在研究中」，而中國可能是天作之合（natural fit），因為中國將是這條鐵路運輸商品的買家之一。鐵路將從玻利維亞和其他南美國家，連接到南太平洋海岸的秘魯港口。

比斯卡拉說：「對我們兩國（秘魯及玻利維亞）來說，需要第三方伙伴協助讓計劃成真。」被問及中國是否仍可能是合作對象時，他說：「當然，因為我們需要從計劃中受益的伙伴，但他們是唯一伙伴嗎？並不是。」

成本高昂 數年前秘魯曾駁回中方建議

比斯卡拉表示：「我們將再看看，因為在那之後就一直在研究，因此我們會考量更多要素來做出決定。」他說計劃本月稍後與玻國總統莫拉萊斯（Evo Morales）討論。秘魯在上個月簽署加入中國「一帶一路」基礎建設倡議。中國幾年前取代美國成為秘魯最大貿易伙伴，多年來大幅進口產自秘魯的銅及其他礦產。