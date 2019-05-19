美擬縮減華為採購限制 為期90日

助美客戶維持現有網絡設備

路透社報道，美國商務部可能在近期縮減針對華為的部分貿易限制，為華為發放一張為期90天的「臨時通用執照」（Temporary General License），允許華為繼續購買美國商品，以便幫助其美國客戶維持現有網絡和設備，但華為仍不准購買用於製造新產品的零件。對此華為暫未回應。報道稱，美國此舉主要是為了保障國內那些購買和使用華為設備的公司，讓他們能夠繼續保持通訊網絡和設備的穩定性，包括部分懷俄明和俄勒岡州的公司，因為他們大量使用華為的設備來提供網絡連接和手機通信服務。前商務部官員沃爾夫（Kevin Wolf）稱，「這是為了防止使用華為設備的『非華為實體』蒙受連帶損失。」

美農村地區中小電信商當災

《華爾街日報》早前報道，若白宮禁止美國企業購買華為設備，最受苦的要數美國農村地區的中小電信商。英國廣播公司（BBC）也稱，華為還有一個籌碼，就是與美國企業的利益捆綁。5月16日，美國晶片供應商高通與博通的股價分別下跌4%和2.33%。華為的光學元件供應商NeoPhotonic暴跌20.63%，創下近4年來最大單日跌幅。此外，華為通訊晶片供應商思佳訊（Skyworks）、科沃（Qorvo）、賽靈思（Xilinx）股價分別收跌6.06%、7.14%、7.27%。

目前高通和科沃等公司上周五已暫停向華為發貨；隨着限制措施生效，其他美國公司也將跟隨。日經新聞稱，美國下封殺令後，華為要求亞洲主要晶片製造商維持供貨。華為在亞洲的供應商包括台積電、索尼等。台積電表示，正評估美國決定的影響，但暫時維持供應。不過，內地集成電路及手機行業門戶網站集微網稱，從台積電兩個部門的相關人士處獲悉，17日台積電一批已經封裝完成的晶片被美國海關攔截，台積電沒有透露晶片客戶是誰，目前是否放行亦未知。