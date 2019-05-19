與蓬佩奧通話 王毅：美方勿走得太遠 專家：貿易進展要看G20兩國元首會面

強調談判應平等 反對美方對台言行

外交部網站昨刊出王毅同蓬佩奧通電話的內容，但就沒說明通話時間。在電話中王毅重申，中美作為兩個大國，合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。雙方應按照兩國元首確定的方向，在相互尊重的基礎上解決分歧，在互惠互利基礎上合作，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。他又敦促美方不要走得太遠，應當盡快改弦更張，避免中美關係受到進一步損害。

王毅指出，中方一貫主張並願意通過談判磋商解決經貿分歧，但談判應當是平等的。在任何談判中，中方必須維護國家的正當利益，響應人民呼聲，捍衛國際關係基本準則。他還就近來美國涉及台灣的言行表明堅決反對的立場。雙方還就有關國際地區問題交換意見。蓬佩奧通報美方對伊朗問題形勢最新發展的看法。王毅稱會致力於中東地區無核化與和平穩定，同時反對美國「長臂管轄」的原則立場。

針對中美貿易戰升級引起國際社會擔憂，中國常駐聯合國代表馬朝旭17日在紐約聯合國總部主持「中美經貿關係」吹風會，包括英國、法國、韓國、新加坡、印尼、加拿大、墨西哥等國駐聯合國外交官、歐盟外交官及聯合國秘書處官員共100多人出席。馬朝旭表示，「如果有人打到家門口，我們會奉陪到底。中方從來不會屈從於任何外部壓力，我們有決心有能力捍衛自身的合法正當權益」。

中方聯國吹風：反制是捍衛合法權益

央視新聞報道，馬朝旭批評美國令中美經貿關係蒙上陰影，「這是美方推行貿易霸凌主義的結果，責任完全在美方。」中新社亦引述馬朝旭稱，中方迄今為止採取的措施完全是對美方無理行徑的反制，既是捍衛自身的合法權益，也是維護多邊主義和多邊貿易體制；強調磋商須有誠意，須講原則，須守信用。

外交部駐港特派員公署特派員謝鋒昨出席活動時也談到中美貿易戰，他形容美方近日做法損人害己，違背世界發展潮流、國際社會維護多邊主義和自由貿易的主流共識，失道寡助，強調「美國挑起的貿易戰擋不住中國發展的腳步」。

專家：美方盼中方協調伊朗問題

中國人民大學國際關係教授金燦榮昨晚對本報表示，蓬佩奧與王毅通電話，目的在於希望中方協助解決美國現時比較棘手的伊朗問題。「此前美國想以陳兵的方式讓伊朗就範，但結果卻騎虎難下。美國又不想進行戰爭，所以蓬佩奧此次通電話應該和去歐盟與俄羅斯一樣，是協調伊朗問題。」他又說，王毅與蓬佩奧均不負責貿易談判，「我想中方也是藉著通話機會再度表明態度和立場。」他認為即便美國急於解決伊朗問題，但雙方都不願將之與貿易掛鈎。

金燦榮又稱，目前美方在貿易問題上態度強硬，期望在G20峰會前迫使中國讓步並達成協議，但這觸及中方紅線，因此雙方在貿易問題不會有太大進展。「只能等G20峰會中美元首會面後，看結果如何了。」

明報記者

（中美角力）

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