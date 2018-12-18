揭五星酒店衛生惡劣 網紅接死亡威脅

京警立案調查

《新京報》報道，「花總」上周六在其微博發文稱遭死亡威脅，並公布聊天截圖，顯示有人向他發私信叫他「等死吧」、「我會找到你殺了你」、又說「有老闆要找黑社會弄他」。隨後，北京警方官方微博「平安北京」在其微博下評論：如果遇到網絡威脅，可向所在地公安機關報警，同時也可向平台舉報該用戶。據花總表示，「北京警方很重視這個事，他們已經受理了我的報案。我也在12月15日半夜，到附近派出所做了筆錄，今天又做了第二次補充筆錄。」北京警方亦表示，經核實得知，目前該案已受理，正在調查工作中。

「花總」在上月曾在網上發布短片，揭露其入住內地多間五星級酒店期間，偷拍清潔人員的工作情况，短片顯示清潔人員均有用一條骯髒的抹布或住客用過的浴巾，來清潔杯子、洗手盆、鏡子、坐廁等，情况普遍存在。短片引起各界嘩然。其後「花總」的個人資料被泄露到網上，懷疑有涉事酒店為求報復惡意曝光。對此，「花總」已委託律師向涉事酒店發出律師信，又在網上「重金懸賞」追蹤泄露其身分信息的源頭。