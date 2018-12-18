梵蒂岡代表團訪華 商落實主教任命

梵蒂岡於9月22日公布，與中國簽訂主教任命的臨時性協議，但並未透露具體內容。英文《環球時報》昨引述梵蒂岡發言人柏克（Greg Burke）說，上周訪問中國的代表團是為與中國政府和教會官員討論如何落實梵中早前達成的臨時協議，他並稱代表團不久還會再次訪華，以落實主教任命事宜。

決定7名中國主教任務

方建平表示，代表團此行同時向7名中國主教授權。另一位參與討論的中國主教說，7名中國主教在北京會晤了梵蒂岡代表團。報道引述一名中國社科院研究員說，中梵臨時協議只授予7名中國主教頭銜，這次代表團的任務是要決定7人的教區任務。他並表示，相信代表團此行曾與中方討論到中國地下主教的認可問題。

亞洲新聞（Asia News）13日報道，教宗特使切利總主教（Claudio Maria Celli）前一日在北京主持儀式，閩東教區地下主教郭希錦轉任輔理主教，將正權主教讓位給甫被教宗赦免的官方認可愛國教會主教詹思祿。88歲的汕頭地下主教莊建堅將退休，讓位給愛國教會主教黃炳章。