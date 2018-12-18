河北廊坊禁街頭擺聖誕飾品 學者：官方抵制西方文化

管控公園廣場宗教活動

內地政府過往也都會在節假日前做出指示，要求作好節假日期間的安保維穩，包括重點場所、重大活動安全監管工作等，以營造和諧穩定社會環境，但針對聖誕節飾物和商品的清查和取締則是甚為罕見。廊坊市城市管理局12月15日發出《關於做好聖誕節期間執法監管工作的通知》，要求該市各城管部門，要切實做好聖誕節期間維穩工作，包括嚴格管控各類聖誕節宣傳活動，各執法單位要加強巡查監管，全面取締沿街擺放的聖誕樹、聖誕老人等聖誕節相關物品，清理沿街商舖設置的與聖誕節相關的櫥窗貼畫，布標條幅，燈箱廣告等宣傳設施；嚴禁沿街單位以聖誕節為由開展搭台演出，商品促銷等宣傳活動，全面管控利用公園廣場等公共區域開展宗教宣傳活動，如有發現，要密切監控，及時上報。

通知還指出，在節日期間，特別是12月23日、24日平安夜以及聖誕節當天，各執法單位要全員上崗，密集巡查商場超市，公園廣場，商業街區等人員密集型場所，嚴格管控各類宣傳促銷活動，清理取締流動攤販，查處借聖誕節日售賣平安果、聖誕襪、聖誕老人公仔等聖誕用品的臨時攤點。

胡星斗：現代義和團行為

另據網上流出的一段微信截圖顯示，內地某教育部門向學校發出禁止慶祝聖誕節的通知，通知指出，為切實做好聖誕節期間維穩工作，按照上級的安排部署，要求各校園要禁止搞聖誕節慶祝活動；要求老師提前告知學生不要參加聖誕節慶祝活動，不要再贈送平安果等節日禮品。

內地學者胡星斗對本報表示，官方禁止民眾過聖誕節，實際上是在抵制西方文化，這是一種狹隘的民族主義的表現。抵制西方文化是一種現代義和團的行為，也是一種文化大革命的變種。

去年春節前夕，中共中央發布《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》，針對近年內地年輕人崇尚過西方的聖誕節、情人節等，反而不少中國的傳統節日習俗已經衰落，「意見」提出「實施中國傳統節日振興工程，豐富春節等傳統節日文化內涵，形成新的節日習俗」。