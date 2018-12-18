鮑彤憶改革開放：彭真堅持「一切權力屬人民」

鮑彤接受「美國之音」訪問時表示，開放前的1978年8月，華國鋒曾經率領一個代表團參觀南斯拉夫、羅馬尼亞的農工聯合體，認為為毛澤東提出人民公社體制難以實行，接受改革人民公社的要求。他強調，華國鋒實際上沒抵制改革發展，他很尊重鄧小平。鮑彤又表示，彭真在文革汲取教訓，認為中國需要成為法治國家，「不應該成為一個獨裁國家」，積極推動制訂八二憲法，他指出彭真最堅持的就是憲法中「中華人民共和國的一切權力屬於人民」這句話。

提趙紫陽最喜說「放權」

鮑彤憶及工作近10年的前上司趙紫陽，他表示趙紫陽最喜歡說「放權、鬆綁、讓利、搞活」，共產黨應該放權給老百姓，過往共產黨將民眾四肢、腦袋、嘴巴、耳朵、眼睛綑綁，要鬆綁他們，令中國人得到自主權，保障其生命財產。鮑彤又指出，1980年出任中共總書記的胡耀邦平反冤假錯案，令他廣受支持，然後又進一步將這一工作推到民間，平反「黑五類」、「土地改革」、「鎮壓反革命」時期等冤假錯案，將「歷史全部翻過來了」。

指胡耀邦平反冤案廣受支持

在官方推出的《改革開放四十周年大事記》中，均有提到胡耀邦和趙紫陽，但在八二憲法部分，則沒提到彭真。