學者張維為：華可調整內需應對貿戰

指「中國製造2025」可修訂

張維為昨午於會展發表「中國崛起的世界意義」演講，面對中美貿易戰，他對本報指出，中國一直在擴大內需，從2008年中國對外貿易佔中國整體GDP約65%，到現時只佔約33%，已大幅減少，內部估計即使美國特朗普政府對所有中國貨品增加至25%的關稅，中國亦能透過調整內需應對。他指出，中美貿易戰最令人擔心不是增加關稅，而是附帶影響，如科技、工業革命等。

美國貿易代表辦公室（USTR）今年4月發表聲明，批評「中國製造2025」計劃，外界傳出中國或草擬新工業政策計劃或者將「中國製造2025」計劃推遲10年。張維為指出，「中國製造2025」的議程「可以修訂」，「中國製造2025」是戰略性方向，很難說是提早或推遲達成，部分領域或可能提早完成。張維為強調，中國不想與美國打貿易戰，不然也不會購買高達1.1萬億美債。中美貿易戰反過來令中國企業醒覺，不能以為什麼都能夠購買，部分技術需要自己做。

指貿戰反令中國企業醒覺需自主

張維為又談及中國改革開放40年，他表示「八九年動亂」是民生出問題，而他個人經歷中國最大失敗是文化大革命，前中共領導人毛澤東發動文革想改變人性，「不要想個人」。鄧小平從中汲取最大教訓，推行改革開放。他認為改革開放會繼續進行，在政治體制、經濟等方面都會「深化改革」，他還表示大陸、香港、台灣亦需要改革，大陸改革方面走得比較前。

明報記者