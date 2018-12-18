改革開放大事記出版 沿用六四「風波」說法

新華社全文發表的「大事記」中，關於1989年，首先提到年初的東歐波蘭等國和蘇聯先後發生社會動盪。然後引述當年9月4日，鄧小平與幾位中央負責人談話時指出，中國肯定要沿着自己選擇的社會主義道路走到底。只要中國不垮，世界上就有五分一人口在堅持社會主義。

而在第三段，提到「春夏之交，北京和其他一些城市發生政治風波，黨和政府依靠人民，旗幟鮮明地反對動亂，平息在北京發生的反革命暴亂，捍衛了社會主義國家政權，維護了人民的根本利益，保證了改革開放和社會主義現代化建設繼續前進。6月9日，鄧小平在接見首都戒嚴部隊軍以上幹部時指出，北京發生的政治風波是國際的大氣候和中國自己的小氣候所決定的，強調黨的十一屆三中全會以來制定的基本路線、方針、政策和發展戰略是正確的，要堅定不移地幹下去」。文中並沒有提到事件起因及天安門清場時間等。