曾稱天安門清場沒死人 袁木逝世 訃文：忠誠共產主義戰士 支聯：言行反映政權無恥

上周四北京逝世 享年91

澎湃新聞引述袁木治喪工作小組方面透露，國務院研究室原主任袁木上周四已在北京逝世，享年91歲。公開資料顯示，袁木生於1928年，江蘇興化人，前國務院發言人、中國政策科學研究會會長、中國國史學會會長及中國企業發展研究中心名譽主任，曾任前國務院總理李鵬的辦公室主任。官方訃告中稱袁木是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士」，其遺體告別儀式將於12月23日在八寶山舉行。

袁木最為人所知的，就是在六四事件前後，以國務院發言人身分多次代表政府和學生對話。1989年6月6日，袁木在記者會上發布六四事件不完全統計時說：「死亡情况，軍隊和地方加在一起的初步統計數字是近300人，其中包括部隊的戰士，包括罪有應得的歹徒，也包括誤傷的群眾，當中包括23名是北京各個大學的學生。」外界嘩然，因此袁木也有「袁23」之稱。

曾指境外媒體攝開槍歪曲事實

當年6月17日，袁木接受美國全國廣播公司（NBC）記者布羅考（Tom Brokaw）訪問時表示，天安門廣場「沒有死一個人，沒有軋傷一個人」。當時布羅考問，「全球都很想知道在天安門廣場上發生什麼事，是否鄧小平發出命令，要解放軍進入廣場，清理所有示威者？」袁木回答，「解放軍進駐天安門廣場是執行戒嚴任務，為了維護首都的秩序。在對天安門廣場的清理中，沒有發生任何的傷亡，沒有打死一個人，解放軍的軍車也沒有軋死一個人」。

根據當年的影片，布羅考續追問，「你與領導人怎麼能不相信有人在廣場上受傷？」袁木說，「我沒有說在整個鎮壓反革命動亂的過程中，沒有任何死傷，我只是說在解放軍清場時，沒有任何人死亡。在整個鎮壓反革命動亂的過程中，部分示威者死亡，亦有圍觀者死亡或受傷，解放軍同時有嚴重的死傷。」袁木之後更宣稱，境外媒體拍攝到軍隊開槍鎮壓學生的場面歪曲事實真相，因為現代化技術可以拍出虛假影片。

妻：李鵬轉達數字 責不在袁

關於六四的死亡人數，英國廣播公司（BBC）引述英國一份解密的文檔顯示，中國軍方至少殺死了一萬人。該消息由時任英國駐華大使阿蘭·唐納德（Alan Donald）通過一名中國國務委員的朋友獲得，之後通過秘密外交電纜傳回英國。而袁木妻子、《光明日報》前編輯王鶴多年後表示，袁木所講的有關數字，都是時任國務院總理李鵬「轉達中央政治局常委的決定」，所以責任不在袁木身上。

海外「萬維讀者網」在2012年六四前夕，就1989年時任北京市長陳希同在《陳希同口述：眾口鑠金難鑠真》中稱自己不是戒嚴部隊總指揮一事，詢問袁木，袁木一聽即說「再見」，但報道指記者繼續追問他對六四看法，袁木就表示在電話裏說不清楚、三言兩語講不明。

本港支聯會主席何俊仁批評袁木在六四事件中說謊，但認為他在歷史上只是微不足道的人物，「只不過是政權的代言人」，其言行無恥和惡劣，是「反映政權的無恥」，評價他並無意義。何又表示，一個六四事件的象徵人物去世，但時至今日六四事件仍未解決，中國政府至今毫無反省，拒絕正視歷史，對此感到十分悲哀。

明報記者

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