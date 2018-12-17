國家大戰略項目除外

新華社報道，遼寧省政府推出《遼寧省加強濱海濕地保護嚴格管控圍填海實施方案》，嚴格規管填海活動，限制開發海洋資源，改善海洋生態環境。方案規定，除非是國家大戰略項目，否則所有項目應暫停，政府停止審批新填海項目。2017年前草擬的填海計劃指標不再執行。相關部門嚴格調查未經批准的填海活動，要求開發單位回復原狀，重罰違規者。

《方案》提及，將加快處理歷史遺留的填海問題，調查全省現時填海及圍海情况，釐清開發商違規違法的填海活動、圍而不填、填而不用的情况。當局還計劃制訂處理時間表、嚴格限制房地產開發海洋用作旅遊、休閒娛樂用途及污染海洋生態的項目。此外，遼寧省將嚴禁不符合海洋生態紅線管控要求的各類開發利用活動；全面清理違法違規開發利用濱海濕地活動，通過退圍還海、退養還灘、退耕還濕等方式，逐步恢復受損濱海濕地生態功能。

今年1月，國家海洋督察組調查指出，遼寧省海洋生態保護及填海監管不力，部分填海項目分拆為多個零碎項目，以避開國務院審批，例如2009年一個806公頃填海計劃分拆為18宗申請。部分填海計劃完成後，改變土地用途或空置不用。督察組批評遼寧省監管鬆懈，多個項目未批先填。