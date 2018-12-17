毒品充郵票糖果 攻電音節學生 美加華人走私入境 海南破獲

央視新聞昨日報道，今年3月海口海關檢查一批由美國進口的郵件時，發現糖果類食品中含有搖頭丸成分。最後海關繳獲這批俗稱「郵票」、「糖果」的新型毒品共3.9公斤，並前往北京拘捕一名大學4年級姓張學生。不過報道中並沒有透露這名學生在哪間大學讀書。海口海關緝私局三亞分局緝私警察表示，張×除了參加三亞電音節以外，他也同時會參加內地許多較大型的電音節，買毒品的目的主要是用在內地的電音節吸食。

罕見難發現 留美華生供出來源

海關調查指，毒品先由加拿大的華人轉售留學美國的中國學生，再售往中國。據張×供述，該批毒品是經留美中國留學生邱×在網上購買。今年5月，23歲在美讀大四的邱×從美國返回中國時，在上海浦東機場遭查獲攜帶大麻煙油、「郵票」毒品和一些軟糖之類的毒品等，她供出其毒品來源出自加拿大籍華人「Z哥」，同年7月從加拿大回國的Z哥因攜帶毒品，在北京遭緝私局拘捕。Z哥表示，在加拿大任職廚師，但主要經濟收入是銷售毒品，這次因經濟困難，才冒險攜帶毒品到內地。緝私人員根據Z哥的供述，掌握了他在國內下線人員的情况，再拘捕4名涉案者。

海關表示，繳獲的毒品中，包括搖頭丸、大麻酚、氯胺酮（K仔）等，五顏六色的形狀類似糖果一樣的東西就是俗稱的搖頭丸，它的成分是MDMA；另外疑犯將大麻酚混入朱古力、軟糖、電子煙中，一般很難發現。而「郵票」毒品在內地並不常見，通常是販毒者將毒品噴在小畫片上，或者將小畫片浸泡在其溶液中製成的；使用時，將小畫片放在舌頭下，人體便能吸收。

吸毒致癱 女生販毒罪成囚3年

公安部國家毒品實驗室毒品分析師劉培培指出，「郵票」毒品比實際郵票小，當中含有麥角酸二乙酰胺（LSD）的迷幻藥，是由天然麥角真菌中提取的麥角酸，再經化學合成，成為迷幻劑。她表示，需要很微小劑量足以令人產生幻覺，但其嚴重破壞人體中樞神經，長期使用者更會出現精神分裂情況，甚至做出自殺行為。

經法庭審理，因吸毒致癱，要坐輪椅的邱×近日被判走私、販賣毒品罪罪成，判監3年及罰款5萬元人民幣。邱×表示，一開始接觸的毒品是俗稱「笑氣」的一氧化二氮，後來在音樂節和朋友一起接觸搖頭丸、大麻等，她表示外國監管沒有中國那麼嚴。邱×表示後悔吸食毒品，因長期吸毒品導致她中樞神經受損，無法控制四肢，雙腳無法走動，處於「癱瘓狀態」。