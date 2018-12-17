郭道暉 吃過沒法治苦 推動人權入憲

被劃右派失22年青春 投身法學

郭道暉生於湖南湘陰一個書香世家，1947年考進北京清華大學電機系，翌年加入中共地下組織，畢業後留校任教，1957年在清華黨委宣傳部長任上被劃為「右派」。1979年全國人大常委會新設法制委員會，時任辦公室主任、後來曾任基本法草委副主委的全國人大前副委員長王漢斌想招攬郭道暉，郭初時不太願意，但想起之前22年被奪去的青春，「吃了沒有民主、法治的苦」，決定轉行。在全國人大常委會法制委、以及改名後的法工委，他歷任理論組處長、國家法民法室處長、研究室副主任，其間參與「八二憲法」草案討論的秘書工作。1987年郭道暉轉任中國法學會研究部主任，兩年後成為《中國法學》雜誌總編輯，該刊開始大膽討論人權等敏感問題，開一時之風氣。

識於微時 薦朱鎔基入黨

郭道暉另一被外界熟知的身分是前總理朱鎔基的入黨介紹人。同齡的郭與朱在中學時期兩度同窗，又同時進入清華電機系，大學宿舍相鄰，因在報章發文討論「愛與恨」而交好。2016年朱鎔基邀請郭道暉到家中聚會，席間朱笑說「我是自費請你們吃飯，我還是請得起的」，談及此事，郭道暉也稱讚朱鎔基清廉。今年初，郭妻逝世，遠在海南的朱鎔基還特意派秘書送花籃慰問。